POWERWOLF dévoile une vidéo avec Alissa White-Gluz (Arch Enemy)

POWERWOLF, après la vidéo pour le titre « Beast Of Gévaudan » qui a dépassé le million de vues, dévoile une autre vidéo pour « Demons Are A Girl’s Best Friend » avec en Guest Alissa White-Gluz (Arch Enemy).

Elle déclare d’ailleurs à propos de cette participation: « J’ai aimé mettre un aspect feminin sur « Demons Are A Girl’s Best Friend » ; en modifiant les paroles pour qu’elles correspondent à un message fort d’autonomisation des femmes et en les délivrant avec un puissant rugissement ! Merci à POWERWOLF d’être ouvert à ce que leur chanson soit reconstruite comme ça !