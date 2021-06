PERSEIDE dévoile une vidéo pour « 9th Life »

Communiqué: PERSEIDE a été fondé par quatre amis d’enfance qui ont décidé de former un groupe de rock en 2001,. Ils n’étaient alors que des adolescents. Dix ans plus tard, ils traversaient les frontières pour partager largement leur musique.

Après la sortie de deux EP, une signature sur le label OrageRock, des centaines de concerts à travers la France, l’Europe et même aux USA, avec des groupes comme Soilwork, Betraying The Martyrs, Cancer Bats, We Butter The Bread With Butter, Protest The Hero…

A propos de « 9th Life »

Le temps est compté, le monde se meurt, il est temps de rendre les armes ! Si nous étions des chats, ce serait notre neuvième vie ; en tant qu’humains, c’est la dernière. Réagissons avant qu’il ne soit trop tard. Cette chanson traite de l’urgence de la situation mondiale : pandémie, désastres écologiques…

Il ne s’agit pas de proposer une solution miracle, mais d’éveiller les consciences et de réfléchir tous ensemble pour trouver la meilleure solution. On va y arriver !

Plus d’infos: https://linktr.ee/perseide