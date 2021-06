ORKHYS dévoile une vidéo pour « The Devil and the Impudent »

Communiqué: Ce morceau est tiré de l’album » A way » à venir en septembre 2021. Le titre parle de la légende de Earl Beardie du château de Glamis en Ecosse.

On y voit le Lord de Glamis jouant aux cartes avec d’autres lords écossais, s’enivrant et s’amusant. Quand soudain l’un des lords voit l’heure et s’écrit qu’il est bientôt minuit; en effet les soirs de Sabbat, les jeux d’argent sont interdits après minuit selon la légende de cette terre.

Le Lord de Glamis ivre, ne l’entend pas de cette façon et annonce qu’il ne cessera pas de jouer, allant jusqu’à défier le diable pour cela. C’est alors qu’il entend sonner à la porte, au rythme des grondements du tonnerre et une jeune femme mystérieuse lui demande si elle peut intégrer la partie ….

Le clip a été réalisé par Cécile Delpoïo et le titre mixé et masterisé par Raoul Tchoï.