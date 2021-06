Monolord et Blackwater Holylight en Europe et en France en Novembre

Monolord et Blackwater Holylight viennent d’annoncer une tournée pour la fin d’année en Europe et en France:

11/18 Oberhausen, GER – Kulttempel

11/19 Utrecht, NET – DB’s

11/20 Nijmegen, NET – Doornroosje

11/21 Antwerp, BEL – Zappa

11/22 Bristol, UK – Exchange

11/23 Glasgow, UK – Stereo

11/24 London, UK – Underworld

11/25 Manchester, UK – The Bread Shed

11/26 Dunkerque, FRA – 4 Ecluses

11/27 Paris, FRA – Le Petit Bain

11/28 Toulouse, FRA – Rex

11/30 Madrid, SPA – Caracol

12/01 Barcelona, SPA – Boveda

12/02 Annecy, FRA – Brise Glace

12/03 Aarau, SWI – Kiff

12/04 Vienna, AUT – ARena

12/05 Dresden, GER – Chemiefabrik

12/06 Berlin, GER – Zuukunft am Ostkreuz

12/07 Hamburg, GER – Bahnmhof St. Pauli

12/08 Copenhagen, DEN – Stengade

12/09 Gothenburg, SWE – Pustervik

12/10 Stockholm, SWE – Debaser Strand

12/11 Malmo, SWE – Babel

12/12 Oslo, NOR – Youngs