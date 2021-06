Le groupe anglais Mastiff sortira son nouvel album « Leave Me The Ashes Of The Earth » le 10 septembre prochain via eOne Music.

« Leave Me The Ashes Of The Earth » track listing:

01 – “The Hiss”

02 – “Fail”

03 – “Repulse”

04 – “Midnight Creeper”

05 – “Beige Sabbath”

06 – “Futile”

07 – “Endless”

08 – “Scalped And Salted”

09 – “Lung Rust”