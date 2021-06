Machine Head vient de lancer son single trois titres intitulé « Arrows In Words From The Sky ». Enregistré en compagnie du producteur Zack Ohren (Suffocation, Warbringer) aux Sharkbite Studios à Oakland en Californie, et avec Navene Koperweis (Entheos, ex-Animals With Leaders) à la batterie.

« Arrows In Words From The Sky » track listing:

01 – “Become The Firestorm”

02 – “Rotten”

03 – “Arrows In Words From The Sky”