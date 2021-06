Lionheart et Terror en Europe en France, fin 2022

Lionheart, Terror, Get The Shot accompagnés de Dying Wish seront en tournée en Europe et France fin 2022. La tournée était au départ planifiée pour fin 2021.

10/07 Stuttgart, GER – Im Wizemann

10/08 Cologne, GER – Live Music H all

10/09 Eindhoven, NET – Dynamo

10/10 Antwerp, BEL – Zappa

10/11 Paris, FRA – La Machine de Moulin Rouge

10/12 Barcelona, SPA – Razzmatazz 2

10/13 Lyon, FRA – Le Ninkasi Kao

10/14 Zurich, SWI – Komplex XS

10/15 Vienna, AUT – Simm City

10/16 Prague, CZE – Meet Factory

10/17 Budapest, HUN – Barba Negra

10/18 Munich, GER – Backstage Werk

10/19 Nuremberg, GER – Lowensaal

10/20 Berlin, GER – Huxleys

10/21 Hamburg, GER – Markthalle

10/22 Leipzig, GER – Felsenkeller

10/23 Wiesbaden, GER – Schlachthof