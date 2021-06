Light The Torch dévoile un troisième single tiré de son nouvel album « You Will Be The Death Of Me » et prévu pour le 25 juin via Nuclear Blast. Le single s’intitule « Let Me Fall Apart » et c’est à écouter ci-dessous. A noter le LiveStream pour la sortie de l’album le 25 juin, dont les tickets sont dispo via cette adresse: https://store-benchmark.com/collections/light-the-torch