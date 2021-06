Le nouvel album de Carcass en Septembre, un premier extrait dispo

Carcass sortira son nouvel album intitulé « Torn Arteries » le 17 septembre prochain via Nuclear Blast. En voici le track listing et un extrait avec le titre « Kelly’s Meat Emporium » à écouter ci-dessous.

01 – “Torn Arteries”

02 – “Dance Of Ixtab (Psychopomp & Circumstance March No. 1)”

03 – “Eleanor Rigor Mortis”

04 – “Under The Scalpel Blade”

05 – “The Devil Rides Out”

06 – “Flesh Ripping Sonic Torment Limited”

07 – “Kelly’s Meat Emporium”

08 – “In God We Trust”

09 – “Wake Up And Smell The Carcass / Caveat Emptor”

10 – “The Scythe’s Remorseless Swing”