L’Affiche complète du double HELLFEST 2022 !

Après une semaine d’attente l’organisation du HELLFEST vient d’annoncer officiellement tous les groupes de sa double édition qui aura lieu les 17, 18 et 19 juin ainsi que le 23, 24, 25 et 26 Juin.

Tout est sur l’affiche ci-dessous.





Octobre 2019, le Hellfest 2020 affiche « complet » en un temps record ! A ce moment-là personne ne se doute qu’une pandémie va bientôt secouer la planète.

Avril 2020, face aux évènements, l’association Hellfest Productions est contrainte de reporter son édition 2020 à juin 2021… A ce moment-là… Vous connaissez la suite… En février 2021, le Hellfest est l’un des premiers gros festivals à prendre ses responsabilités en décidant de reporter à nouveau son édition 2020 à 2022, refusant de réduire sa jauge. Une décision d’autant plus douloureuse que depuis plusieurs mois Ben Barbaud et ses équipes travaillaient déjà sur l’idée de proposer quelque chose de « spécial » à un public privé de concerts pendant de trop longs mois…

Aujourd’hui, nous pouvons officiellement l’annoncer : en 2022 le Hellfest doublera la mise en offrant, en plus de « son édition 2020 » deux fois reportée, un second week end entièrement consacré aux musiques extrêmes. Au fil des mois, cette idée complètement folle d’ajouter une seconde édition dans la foulée de la première, est devenue une réalité bien concrète techniquement et artistiquement. Du 17 au 19 juin, puis du 23 au 26 juin, le Hellfest va donc relever le défi de programmer, sur 7 jours, plus de 350 groupes ! Une chose jamais faite en France, voire en Europe !

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, c’est également en 2022 que le festival va pouvoir enfin accueillir Metallica ! Considéré comme l’un des plus grands groupes du monde, le quatuor californien est l’une des formations que le public rêvait d’acclamer un jour à Clisson. Mais cette venue exceptionnelle ne doit surtout pas éclipser la richesse et la diversité du reste de l’affiche… des affiches… !

Revenons déjà sur le weekend « sold out » initial. Si la crise mondiale a malheureusement forcé System of a Down, Puscifer, Infectious Groove, Incubus et quelques autres à annuler/repousser leur tournée en Europe, le line-up reste intact à 90% avec Faith No More, Judas Priest, Deftones, Deep Purple, Korn, Megadeth, Dropkick Murphys, Airbourne, Offspring, Social Distortion, Killing Joke, auxquels sont venus s’ajouter Avenged Sevenfold et Five Finger Death Punch, pour n’en citer que quelques-uns.

Chose inédite pour le Hellfest, le second weekend s’étalera sur 4 jours avec une programmation complètement différente par rapport aux trois jours précédents. En effet, seuls Airbourne, Megadeth et Killing Joke seront à nouveau présents aux côtés de, par ordre d’apparition, Scorpions, Wardruna (avec un show spécialement monté pour l’occasion), Helloween (au grand complet), Rise Against, Nine Inch Nails (pour une prestation unique en Europe), Ministry, Alice Cooper, Bad Religion, Guns N’Roses (pour la 1ère fois à Clisson avec Axl, Slash et Duff), Nightwish, Black Label Society, Avatar, Sabaton, Bring Me The Horizon, Mercyful Fate, et donc, Metallica qui clôturera en beauté ces 7 jours de folie.

Pour son 15ème anniversaire, le Hellfest propose donc non pas un mais deux festivals ! Si les choses sont claires au niveau artistique, nous sommes conscients que cet ajout suscite beaucoup d’interrogations au sein du public, ne serait-ce qu’en termes de logistique.

C’est pourquoi la date de mise en vente des pass 4 jours du second weekend a été fixée au mercredi 7 juillet à 13h00, afin que les festivaliers puissent anticiper l’organisation de leurs congés, déplacements et, s’ils ne campent pas, leur hébergement.

A noter que les détenteurs de pass pour l’édition 2020, deux fois reportée donc, auront un accès privilégié, pendant 24 heures, à une prévente qui sera lancée le mardi 6 juillet à 13h00.

Cette option vise à remercier tous ceux qui nous ont soutenus en préférant garder leur pass 2020 pendant près de deux ans. Pour de multiples raisons, aussi bien techniques qu’économiques (impossible de remplacer un pass 3 jours par un pass 4 jours), un échange d’un weekend sur l’autre n’est pas envisageable.

De plus, cet avantage, strictement limité à l’achat de 2 pass maximum par personne, s’adresse uniquement à ceux qui ont acheté officiellement leur place, en ligne, en octobre 2019. Les billets ayant été revendus via le site Ticketswap, ou dont le remboursement a été réclamé (en 2020 ou 2021) ne seront pas concernés par cette prévente « spéciale ».

Le prix du pass 4 Jours est de 289€, celui du pass 1 jour sera de 105€ (hors frais de location).

D’autre part, si le site du festival sera fermé entre les deux week-ends, histoire d’y remettre un peu d’ordre, le Metal Corner et le camping resteront eux ouverts les 20, 21 et 22 juin. Nous sommes bien sûr déjà en train de travailler sur les différentes animations qui seront proposées aux festivaliers qui séjourneront 10 jours sur Clisson. D’ailleurs ces activités pourront s’étendre au-delà de l’enceinte du festival, en ville, mais aussi dans toute la région. N’oubliez pas que la Côte Atlantique et ses plages ne sont pas loin.

Nous souhaitons aussi profiter de ce communiqué pour remercier une nouvelle fois le public pour son soutien indéfectible durant cette longue et éprouvante période que nous venons de vivre. Nous tenons également à associer à ces remerciements les médias, partenaires et professionnels qui ont su garder le « secret », pour que nous puissions annoncer ce grand retour à notre manière, afin de partager toutes ces précieuses informations avec les fans de notre festival et de cette musique live, qui nous a tant manqué pendant ces interminables semaines de confinement.

Dans les jours, semaines, mois à venir, d’autres informations seront communiquées via nos réseaux officiels.

En attendant, nous vous souhaitons une excellente fin de semaine aux sons des réjouissances du https://fromhome.hellfest.fr/où, en plus de différentes archives, 22 concerts inédits vous sont proposés, ainsi que des contenus originaux en guise de clins d’œil aux habitués du Hellfest. Profitez de l’occasion pour commencer à vous échauffer, chez vous, en prévision du marathon métallique qui nous attend en 2022…

7 jours, 350 groupes ! Hell is Back ! Nous avons hâte de vous y retrouver.

Stay Strong. Stay Safe

Hellfest crew