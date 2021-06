Ingested dévoile une nouvelle version de « This Disgusting Revelation » tiré de la réédition de l’album « The Surreption » sorti en 2011. Il s’intitule pour occasion « The Surreption II » et sera dans les bacs le 30 juillet via Unique Leader Records.

A noter que le groupe sera en concert le 22 novembre 2021 à Paris (Backstage).