Communiqué: Pour annoncer la précommande de son nouvel album, « Rise from the ashes », Headcharger dévoile le clip du titre « Magical ride »

C’est dans la ténacité qu’on forge les plus grands groupes. Seize ans après ses débuts, Headcharger continue de distribuer des mandales rock’n’roll avec une passion qui force le respect. Leur nouvel album Rise From The Ashes à paraître le 10 septembre 2021, marque à la fois le retour de la formation sur le devant de la scène et l’arrivée de 2 nouveaux membres venus apporter un regain de fraîcheur. Fidèle aux fondamentaux du groupe, les refrains accrocheurs aux lignes vocales mélodiques imparables sont toujours bien présents, mais, il se dégage de ce nouvel album une puissance de feu supplémentaire, digne d’un phoenix venant de renaître de ses cendres pour rayonner mieux que jamais.

Pour annoncer la précommande de son nouvel album (CD digipak et vinyle), et après avoir dévoilé fin avril un premier extrait avec Death Sound, Headcharger dévoile aujourd’hui le clip du titre Magical Ride réalisé par Mathieu Ezan. Le titre s’inspire du poème « Semeur » d’Aragon qui commence par cette phrase : « Semeur, La poudre aux yeux n’est que le sable du sommeil ».