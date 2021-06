GRADUATING LIFE dévoile une nouveau single intitulé « Fine » tiré de son prochain album « II » prévu pour le 9 juillet 2021 via Pure Noise Records.







‘II’ Tracklisting

1. Photo Album

2. Fine

3. Let’s Make A Scene

4. In The Back

5. Crushed & Smothered

6. Five Years

7. Black Skinny Jeans

8. Not That Bad

9. 19 Stars

10. I Wrote You This Song