FAITH NO MORE en concert à Paris en Juin 2022

Communiqué: Plus de 40 ans de carrière, une reformation après 17 ans d’absence entre 1998 et 2015 et 7 albums au compteur, Faith No More sont considérés comme des légendes du style funk metal.

La dernière fois que les Californiens ont joué en Europe, c’était en juin 2015 juste après la parution de Sol Invictus. Autant dire que l’attente est longue… Mais elle prend bientôt fin !

Rendez-vous avec Mike Bordin, Roddy Bottum, Bill Gould, Jon Hudson, et Mike Patton jeudi 16 juin 2022 au Zénith – Paris La Villette pour un concert qui s’annonce déjà d’anthologie.