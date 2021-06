Communiqué: ENDSEEKER dévoile une vidéo pour « Escape From New York » (Cover de John Carpenter). Nouvel album « Mount Carcass » disponible .





Endseeker commente : « Nous avons une longue tradition de reprises, mais c’est la première fois que nous choisissons un morceau instrumental, et même le thème principal d’un film, mais 2021 est le 40e anniversaire du chef-d’œuvre de John Carpenter, qui ne vieillit jamais. Le thème principal a ce rythme emblématique et des mélodies envoûtantes qui sonnent de manière si effrayante et obsédante dans leur son de synthé original que nous avons pensé que ce serait le modèle parfait pour une version métal massive. Lorsque nous avons commencé à jouer avec et à essayer différentes choses pour l’arrangement, il est apparu très vite que cela fonctionnait à merveille. Nous avons essayé de coller au plus près de l’original et de garder ce sentiment étrange sur la chanson, comme un hommage profondément respectueux à ce film et à cette composition géniale. »

De nouvelles couleurs de vinyle pour « Mount Carcass », ainsi que les produits dérivés du groupe, sont désormais disponibles.

Devenu l’un des premiers groupes allemands de death metal – et gravissant rapidement les échelons du genre dans son ensemble – Endseeker revient en force dans la mêlée avec Mount Carcass. S’appuyant sur le travail de fond effectué sur Flesh Hammer Prophecy de 2017 et ayant la difficile tâche de surpasser l’époustouflant The Harvest de 2019, ils sont revenus avec une collection rationalisée et puissante qui relève encore la barre.

Comme ses deux prédécesseurs, Mount Carcass a été enregistré, produit, mixé et masterisé par Eike Freese aux Chameleon Studios à Hambourg, en Allemagne.

En commençant l’enregistrement, Endseeker savait qu’ils voulaient quelque chose de plus brut et plus organique que The Harvest, et pendant que la Covid causait des ravages dans le monde entier, le groupe a profité du temps qu’ils auraient autrement passé en tournée, l’utilisant pour répéter et discuter de ce qu’ils voulaient que l’album soit.

A partir de ce processus, ils ont su qu’ils voulaient que les chansons soient assez simples et qu’elles aient même quelque chose d’un peu « punkish / crust », pour ainsi dire.

Les chansons sont assez réduites à l’essentiel, sans aucun lest. Chaque partie et chaque riff a une signification et n’est pas simplement là pour prolonger la chanson. L’album est également très mélodique. Il y a un tas de crochets de guitare très forts et des compositions vocales qui restent vraiment dans vos oreilles pendant des jours.

C’est beaucoup plus simple et probablement plus facile à écouter que ‘The Harvest’ ou ‘Flesh Hammer Prophecy’, mais en même temps, Mount Carcass a une attitude très spontanée, vivante avec une grosse personnalité ».

Pour que le genre reste frais en 2021, ils se sont concentrés sur la production, en ayant juste une touche de vibration old school pour rester enraciné, et ils ne se sont pas limités trop fortement au style death metal suédois d’écriture de chansons qu’ils ont embrassé auparavant, mais ont également laissé d’autres influences dans leurs chansons. « On peut entendre toutes sortes de choses inspirées par des groupes comme Morbid Angel, Bolt Thrower, Slayer, Dissection, Gorefest, etc. Nous écoutons tellement de groupes différents, et d’une manière ou d’une autre, un peu de tout cela continue à s’ajouter à notre musique. »

Mount Carcass track-listing

1. Unholy Rites

2. Merciless Tide

3. Bloodline

4. Mount Carcass

5. Count the Dead

6. Cult

7. Moribund

8. Frantic Redemption

9. Escape from New York (John Carpenter cover)