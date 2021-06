Deux HELLFEST en 2022 avec METALLICA en clôture

On savait que l’organisation du Hellfest nous réservait quelque chose de spécial pour 2022, alors que nous attendons semaine prochaine une version online du festival pour cette édition 2021. Il y avait eu des rumeurs, et même des engagements forts comme Zégut qui l’annonçait déjà depuis des semaines.

Mais aujourd’hui, alors que le festival avait donné rendez-vous à ses fans pour le 17 juin prochain pour révéler les premières infos de 2022, c’est Ouest France, l’un des plus gros quotidiens français qui lâche le morceau.

Le festival pour 2022, aura bien deux éditions, du 17 au 19 juin pour la première et du 24 au 26 juin pour la seconde. Et pour couronner le tout, c’est METALLICA qui en sera la dernière tête d’affiche pour clôturer cette édition 2022. On sait que le festival cherchait à avoir le groupe californien sur son affiche depuis des années mais les accords semblaient bien difficiles à trouver entre les boites de prod plus ou moins en « compétition » pour les affiches de festivals. Mais ça serait donc chose faite, le HELLFEST entrant dans une nouvelle dimension mondiale en ayant accueilli toutes les plus grandes pointures du style.

Préparez-vous pour aller en enfer en 2022 pour ce qui s’annoncer être le plus gros évènements de tous les temps !

Rendez-vous le 17 juin à 18h00 pour plus de détails.

https://www.hellfest.fr/