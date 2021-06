DESTINITY dévoile une vidéo pour « Reject The Deceit »

DESTINITY vient de dévoiler une vidéo pour le titre « Reject The Deceit » tiré du nouvel album « In Continuum » le 15 octobre prochain via Crimson Productions.







Communiqué: DESTINITY frappe très fort avec son premier single intitulé « REJECT THE DECEIT » ! Une production « made in Sweden » par Jonas Kjellgren (Black Lounge Studio), clip vidéo par Brice Hincker.Les pré-co sont disponibles directement chez CRIMSON PRODUCTIONS avec des bundles limités dès aujourd’hui, vous pouvez également réserver votre LP ou DIGIPACK CD chez SEASON OF MIST.

Voici la tracklist de l’album (51 mn au total) :

01 – THE SAND REMAINS

02 – REJECT THE DECEIT

03 – REFLECTIONS

04 – SHADOWS

05 – DAWN NEVER BREAKS

06 – ARCHITECT OF LIGHT

07 – A LUCID STRAIN

08 – SNAKEPIT

09 – SALVATION

La batterie a été enregistrée au Record did’ Studio, tout le reste a été enregistré par Seb V.S et Mick Caesare.

Mixage et mastering par Jonas Kjellgren au BLACK LOUNGE STUDIO en suède, (ref : Sabaton, Scar Symmetry, Sonic Syndicate, In Mourning etc…).

Cover et Design réalisé par Francesco De Luca / Amok studio