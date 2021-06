Des ex-Sepultura reprennent « Antichrist »

Les anciens de Sepultura, à savoir Max, Iggor et Jairo Guedz, le premier second guitariste du groupe de 1984 à 1987, viennent de publier une vidéo du titre « Antichrist ». Le titre figure sur le premier EP de SEPULTURA sorti en 1985 et intitulé « Bestial Devastation ». A noter qu’il était sorti sous le label brésilien Cogumelo Records, d’abord sur un split avec le groupe Overdose, puis seul en 1990. Il s’agit du premier disque officiel du groupe. Il est ressorti en 1997 dans un double album comprenant également Morbid Visions (Source: Wikipedia).