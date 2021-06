DARKEN annonce sa reformation

Communiqué: Après 30 d’absence, DARKEN renaît de ses cendres !

Leur premier concert était un certain 21 juin 1987, d’où cette volonté d’annoncer son retour ce 21 juin 2021 !

DARKEN a beaucoup tourné de 87 à 91 sur les scènes françaises mais aussi au Pays Bas et en Allemagne, aux côtés de groupes comme Loudblast, Vulcain, No Return, Squealer, Jumper Lace, Mandator, Your Majesty et bien d’autres encore.

Pour cette reformation de DARKEN, tout commença avec 3 membres du line-up original, Lorenzo (Guitare), Steph (Chant) et Philos (Guitare), aux côtés de qui se joignent Liam (Batterie) / fils de Lorenzo et batteur du groupe Whisper Night et HP (Basse) bassiste chanteur du groupe The Discord.

Ce projet de reformation part d’une volonté de se faire avant tout plaisir, avec malgré tout la volonté de sortir un album courant 2022 et bien sûr faire son grand retour sur scène !

DARKEN à écrit un tout nouveau répertoire, du son neuf et plus actuels avec déjà une quinzaine de morceaux en place.

Welcome to the light !