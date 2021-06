C’est METALLICA qui est venu voir le HELLFEST…

On sait que depuis quelques années les organisateurs du HELLFEST cherchaient à faire venir la plus grosse pointure du metal à Clisson. Mais les accords entre les parties étaient plutôt assez compliqués à cause « d’intermédiaires » différents pour faciliter l’opération. Mais avec la pandémie et l’arrêt des tournées pendant plus d’un an, il semble que l’impact ait pu aider à voir cette affiche de rêve se réaliser. En effet, difficile de dire sur le groupe californien se serait décidé ou aurait forcé le pas pour rejoindre Clisson sans cela.

Et c’est Ben Barbaud qui le dévoile dans une interview pour France Info, à lire en suivant ce lien, et qui a déclaré a propos de Metallica, je cite: « Ce sont eux qui nous ont sollicité pour savoir s’il y avait la possibilité de jouer en 2022 !« . Comme quoi la situation difficile que nous aurons vécu cette dernière année, aura peut être aidé à faire bouger les choses pour les fans français du groupe et du festival dans le bons sens.