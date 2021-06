Bullet For My Valentine est de retour avec un nouveau single intitulé « Knives » tiré du nouvel album qui sortira le 22 Octobre via Spinefarm.

01 – “Parasite”

02 – “Knives”

03 – “My Reverie”

04 – “No Happy Ever After”

05 – “Can’t Escape The Waves”

06 – “Bastards”

07 – “Rainbow Veins”

08 – “Shatter”

09 – “Paralysed”

10 – “Death By A Thousand Cuts”