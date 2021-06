BLACK STONE CHERRY dévoile le nouveau single « Give me One Reason », une reprise de Tracy Chapman. C’est à écouter ci-dessous.





BLACK STONE CHERRY et Mascot Records / Mascot Label Group annoncent la sortie en version numérique uniquement d’une édition étendue du septième album studio du groupe, The Human Condition, le 27 août. Le premier nouvel enregistrement partagé est une version nouvellement enregistrée du classique de Tracy Chapman, « Give Me One Reason »

2 concerts en France en novembre prochain

23/Nov Bordeaux, Le Rocher De Palmer

24/Nov Paris, Trianon