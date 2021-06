AVATAR annonce 3 concerts en France

La France est un territoire particulier pour la troupe du volubile chanteur Johannes Eckerström, qui n’a pas son pareil pour mettre en scène sa musique et surprendre ainsi le public, comme l’ont déjà prouvé les époustouflantes prestations du groupe au Hellfest, au Download, en 1ère partie de Slipknot aux Arènes de Nîmes ou en tête d’affiche au Trianon à Paris et à travers ses autres concerts archi-complets dans l’hexagone.

En 2020, avec « Hunter Gatherer« , l’album le plus sombre et le plus sinistre que le groupe ait créé à ce jour, AVATAR a définitivement réussi à briser les frontières entre groupe de metal et troupe de théâtre, grâce à une approche définitivement cinématographique.

Il y a une dizaine de jours AVATAR repartait en chasse en annonçant sa participation au Hellfest 2022, le dimanche 26 juin, sur la Mainstage 1, juste devant Black Label Society et Metallica

Aujourd’hui, les suédois confirment leur retour en force à travers une grande tournée européenne dont 3 concerts en France

Samedi 12 février 2022 – Paris / Olympia

Mercredi 16 février 2022 – Lyon-Villeurbanne / Le Transbordeur

Lundi 21 février 2022 – Bordeaux / Rocher de Palmer

Mise en vente jeudi 1er juillet à 11h00

https://www.livenation.fr/artist-avatar-3868

Tels des missiles d’une précision terriblement efficace, les chansons du quintette ciblent un public en attente de sensations fortes.

Plus qu’un simple groupe, AVATAR est une expérience aussi stimulante, qu’audacieuse et tout à fait captivante.

En 2022, Johannes Eckerström (chant), John Alfredsson (batterie), Henrik Sandelin (basse), Jonas Jarlsby (guitares) et Tim Öhrström (guitares) vont tout mettre en œuvre pour qu’aucun fan de metal ne leur échappe… Vous voilà prévenus…