DEE SNIDER annonce la sortie du nouvel album « Leave a Scar » pour le 30 juillet 2021 via Napalm Records et en dévoile un extrait en vidéo avec le titre « I Gotta Rock (Again) » à voir ci-dessous.







TRACK-LISTING

01. I Gotta Rock (Again)

02. All Or Nothing More

03. Down But Never Out

04. Before I Go

05. Open Season

06. Silent Battles

07. Crying For Your Life

08. In For The Kill

09. Time To Choose

10. S.H.E.

11. The Reckoning

12. Stand