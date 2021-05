Communiqué: Ce weekend, à l’occasion du ‘V-Day’, la fête nationale Russe, le groupe suédois a lancé une nouvelle chanson « Defence Of Moscow ».

« Defence of Moscow »est une reprise du l’artiste russe Radio Tapok. Elle fait suite à la fructueuse collaboration entre SABATON et la star d’internet en Russie, sur la version live de ‘The Attack Of The Dead Men’

Interprétée en anglais et dans le style si typique de SABATON, « Defence of Moscow » prend un sens encore plus épique et soulignant de fort belle manière ce chapitre clé de l’histoire de la seconde Guerre Mondiale

Pour saluer comme il se doit tout ce que représente ce nouvel hymne, le 9 juillet prochain SABATON réalisera un 45 tours vinyle rouge ultra limité dont les précommandes ont déjà débuté !

Pour Pär Sundström « Le 9 mai est célébré comme le V-Day en Russie, le jour où l’on commémore la victoire sur les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

Cette année, nous avons décidé de participer à la mémoire de cet événement en enregistrant une chanson dédiée à tous ces hommes courageux qui ont combattu durant la Bataille de Moscou.

A l’origine ce morceau a été écrit en russe par notre ami Radio Tapok. C’est une chanson très forte et nous avons pensé qu’il était logique que Sabaton tente d’en faire une reprise honorable.»

Au sujet de la vidéo, il ajoute : « Aujourd’hui nous sommes ravis de partager également ce clip, dont les images montrent l’histoire de cette bataille qui s’est déroulée d’octobre 1941 à janvier 42. »

« Defence of Moscow » s’inscrit dans la lignée de différents titres que Sabaton a sortis depuis le succès de son album « The Great War » en 2019, un disque qui leur avait permis de jouer à Paris dans un Zénith archi complet en février 2020.