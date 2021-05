Le KNOTFEST vient d’annoncer une nouvelle date aux US, le 25 septembre prochain en Iowa. A l’affiche: Slipknot, Faith No More, Megadeth, Lamb of God, $UICIDEBOY$ , Gojira, Trivium, Tech N9ne, FEVER 333, Knocked Loose, TURNSTILE, Gatecreeper, et Vended.

Articles similaires