INHUMAN CONDITION dévoile une vidéo pour le titre « The Neck Step » tiré de son premier album « Rat°God ». Le groupe se compose d’anciens membres de MASSACRE Terry Butler (également de OBITUARY, ancien DEATH / SIX FEET UNDER) à la basse, Jeramie Kling (VENOM INC, THE ABSENCE, GOREGÄNG, FORE) au chant et à la batterie, et Taylor Nordberg (THE ABSENCE, GOREGÄNG , FORE) à la guitare.