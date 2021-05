Hellfest Corner : Metallian Sessions avec No One Is Innocent

Hellfest Corner présente :

Metallian Sessions – Une soirée avec No One is Innocent

Le jeudi 6 mai à 20h50

https://watchbeem.com/cowatch/metallian-sessions–no-one-is-innocent-

NO ONE IS INNOCENT

« Rien à vendre, tout à défendre »

Après avoir passé trois semaines en studio à Bruxelles, No One Is Innocent vous donne rendez-vous jeudi 6 mai en direct du Hellfest Corner pour vous dévoiler les détails du prochain album et discuter avec vous des moments forts de ces cinq dernières années en vidéo!

20:50 – Ouverture des portes virtuelles

21:00 – Bienvenue

21:05 – On vous dit tout sur le prochain album + vidéos exclusives!

21:30 – Les moments forts de ces cinq dernières années en vidéo

22:00 – Jeu concours! tentez de gagner un t-shirt No One Is Innocent

22:15 – Posez toutes vos questions au groupe

JEU CONCOURS

Tentez de gagner trois T-shirts!

« On a tracé notre route, on s’est jetés dans l’arène. Creusés le même sillon pour exploser les scènes, de la sueur sur les planches et rien calculé en concert, comme si on jouait sa vie, comme si c’était la dernière »…

ce morceau de texte tiré du titre « 20 ans », résume parfaitement la carrière de No One Is Innocent, une carrière marquée par des succès, des tempêtes, des coups de gueules, et des combats jamais perdus d’avance.

Depuis la déferlante Propaganda en 2015, Kemar, Shanka, Thunder B, Gaël et Popy brûlent les planches. No one est un groupe qui fait du bien en assumant pleinement un message et un discours humaniste, enragé, qui résonnera autant par un succès discographique que par des concerts d’anthologie sur la grande scène du Hellfest, en ouverture d’AC/DC et des Insus au Stade De France, en double affiche en tournée avec Tagada Jones pendant les présidentielles. Et bien sur, après les attentats du Bataclan à La Cigale un moment de grâce live qui exorcise l’horreur en accueillant sur scène des survivants de l’attaque de Charlie Hebdo…

Nous sommes un groupe qui est dans le réel, lié à l’actualité, No One, c’est ici et maintenant.» Toujours fidèle à son ADN, entre des racines chez Black Sabbath, Rage Against The Machine, les Stooges, No One sait surprendre avec une formule à l’épreuve du temps : riffs implacables, groove, hymnes incarnés.

Une formule qui les impose encore et toujours dans le cercle restreint des chefs de clans du rock à grosses guitares.

Participation : 2€89