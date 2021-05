Et oui c’est assez exceptionnel, mais GOJIRA est numéro 1 des ventes d’albums aux US pour la sortie de son nouvel album « Fortitude ». C’est la confirmation d’un véritable changement qui est en train de s’opérer autour du combo français, une évolution incroyable pour un groupe de Metal qui plus est.

Plus d’infos: https://www.billboard.com/charts/top-album-sales