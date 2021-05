GOJIRA était en Live dans l’émission « Rock Show With Daniel P Carter » sur la BBC 1. Le groupe y a joué 4 titres en live: « Amazonia », « Another World », « Born For One Thing » et « Grind ».

Pour écouter il suffit de se rendre à l’adresse: https://www.bbc.co.uk/sounds/play/m000vnbh

Et ensuite d’aller à 47’30 pour les deux premiers titres et à 01h23’00 pour les deux suivants.