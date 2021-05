Fozzy vient de dévoiler son nouveau single « Sane » en vidéo. La vidéo a été tournée sur un Roller Coaster à Santa Claus aux US, les plus longues montagnes russes en bois de la planète.

« Sane est le premier single parfait pour FOZZY, car il est lourd, accrocheur et RIFF-TASTIQUE ! Je ne peux pas penser à une meilleure façon de rappeler à tout le monde le sentiment que l’on ressent quand on entend un grand morceau de rock n roll, un morceau qui vous donne envie de mettre le toit de votre voiture et d’appuyer sur l’accélérateur…. et ‘Sane’ est ce morceau ! L’année a été difficile à bien des égards, mais maintenant que le monde s’améliore lentement, FOZZY est là pour vous vacciner avec une aiguille de phonographe proverbiale et vous donner envie de ROCKer à nouveau », déclare Chris Jericho, le leader de FOZZY, à propos de « Sane ».

Rich Ward, le guitariste de FOZZY, ajoute : « Après que les premières chansons aient commencé à se développer lors des premières étapes de l’écriture du nouvel album de FOZZY, nous savions que nous étions sur quelque chose de spécial. Nous étions inspirés, créant une musique qui avait le potentiel d’être la meilleure que nous ayons jamais enregistrée. La seule chose qui nous manquait était un riff digne d’ouvrir le disque. Le lendemain, je suis arrivé au studio avec ‘Sane’ ! »

Rich Ward, leader du groupe est l’une des machines à riffs et l’un des auteurs-compositeurs les plus polyvalents et les plus talentueux du rock n roll actuel.

Les compétences de Chris Jericho en tant que frontman sont inégalées et son style et sa palette vocale sont à la fois uniques et immédiatement reconnaissables.

La batterie puissante de Frank Fontsere est la pierre angulaire du son de Fozzy, tout comme les solos flamboyants de Billy Grey et l’énergie de rock star du nouveau bassiste, PJ Farley.

Pas surprenant que Fozzy soit devenu l’un des groupes de rock les plus en vogue depuis des années. Fozzy, c’est Chris Jericho (chant), Rich Ward (guitares, chant), Frank Fontsere (batterie), Billy Grey (guitares) et PJ Farley (basse).