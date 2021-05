DESTINITY annonce la sortie de son nouvel album

DESTINITY annonce la sortie d’un nouvel album « IN CONTINUUM » pour le 15 Octobre 2021 via Crimson productions / Season of mist.

Voici la tracklist de l’album (51 mn au total) :

01 – THE SAND REMAINS

02 – REJECT THE DECEIT

03 – REFLECTIONS

04 – SHADOWS

05 – DAWN NEVER BREAKS

06 – ARCHITECT OF LIGHT

07 – A LUCID STRAIN

08 – SNAKEPIT

09 – SALVATION

La batterie a été enregistrée au Record did’ Studio, tout le reste a été enregistré par Seb V.S et Mick Caesare.

Mixage et mastering par Jonas Kjellgren au BLACK LOUNGE STUDIO en suède, (ref : Sabaton, Scar Symmetry, Sonic Syndicate, In Mourning etc…).

Cover et Design réalisé par Francesco De Luca / Amok studio

Plus de détails sur l’album « In Continuum » et ses différents formats seront dévoilés le 18 juin 2021 avec le lancement de la campagne de précommande et la sortie du premier single «REJECT THE DECEIT».