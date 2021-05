Five Finger Death Punch dévoile une vidéo pour le titre « Darkness Settles In » tiré de l’album « F8 ». La vidéo intègre des scènes du film « The Retaliators » prévu pour sortir en salles cette année et où apparaissent des membres de Mötley Crüe, Five Finger Death Punch, Papa Roach, Ice Nine Kills et bien d’autres…