Cage Fight (James Montieth, Rachel Aspe) dévoile le single « Hope Castrated »

Cage Fight vient de dévoiler le single « Hope Castrated » à écouter ci-dessous. Le groupe est composé du guitariste James Montieth (TesseracT), de la chanteuse Rachel Aspe (ex-Eths) ainsi que du bassiste Jon Reid (Broken Chakra) et du batteur Nick Plews (Corpsing).

Le guitariste James Monteith commente: « Je suis vraiment ravi de présenter Cage Fight et de sortir notre premier morceau – ‘Hope Castrated’. Nous faisons de la musique brute et lourde sans fioritures ni prétentions; juste de l’agression et de l’énergie pures. C’est aussi une sortie cathartique pour toute la frustration et la colère que nous avons face aux maux du monde aujourd’hui. «

La chanteuse Rachel Aspe commente: « Ce projet est musicalement rempli de rage viscérale, mais il y a aussi un message sous-jacent de positivité et d’unité. J’ai hâte de porter ces chansons sur scène plus tard en 2021, soyez prêt! »

Cage Fight travaille actuellement sur son premier album, plus de nouvelles bientôt.