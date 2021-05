Bury Tomorrow et August Burns Red en Europe et en France en 2022

Bury Tomorrow et August Burns Red viennent d »annoncer les dates de leur nouvelle tournée européenne qui passera par la France à L’automne 2022. Ils seront accompagnés de Miss May I et Thornhill.

10/21 Brighton, UK – Chalk

10/22 Southampton, UK – O2 Guildhall

10/23 Glasgow, UK – SWG3 Galvanisers

10/25 Newcastle, UK – Northumbria Uni

10/26 Leeds, UK – Beckett Students Union

10/28 Manchester, UK – O2 Ritz

10/29 Birmingham, UK – O2 Institute

10/30 Bristol, UK – O2 Academy

10/31 Norwich, UK – UEA

11/02 London, UK – Electric Ballroom

11/03 London, UK – Electric Ballroom

11/05 Brussels, BEL – Ancienne Belgique

11/06 Eindhoven, NET – Effenaar

11/08 Frankfurt, GER – Batschkapp

11/10 Hamburg, GER – Markthalle

11/11 Berlin, GER – Huxleys Neue Welt

11/12 Leipzig, GER – Felsenkeller

11/13 Warsaw, POL – Proxima

11/14 Prague, CZE – Meet Factory

11/16 Budapest, HUN – Durer Kert

11/17 Budapest, HUN – Durer Kert

11/18 Nuremburg, GER – Lowensaal

11/19 Stuttgart, GER – LKA Longhorn

11/20 Paris, FRA – Le Cabaret Sauvage

11/23 Munich, GER – Backsage Werk

11/24 Luxembourgh, LUX – Rockhal Club

11/25 Cologne, GER – Live Music Hall

11/26 Munster, GER – Skaters Palace