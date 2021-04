Une IA qui s’est nourrie de 30 titres de NIRVANA, vient de créer un nouveau titre intitulé « Drowned In The Sun ». Cette IA a utilisé la puissance de l’outil de Machine Learning de Google nommé Magenta. L’IA a créé le titre en midi et c’est plusieurs musiciens studios et le chanteur Eric Hogan du Tribute band Nevermind qui ont travaillé sur le produit final. C’est à écouter ci-dessous.

Hier marquait le 27 anniversaire de la mort de Kurt Cobain.