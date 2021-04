Communiqué: Trois ans après « La Peste et le Choléra » et son hymne « Mort aux cons », TAGADA JONES vous présentait en octobre dernier son nouvel album « À Feu et à Sang » dans lequel on retrouvait Niko, Stef, Waner et Job au sommet de leur art (l’album a d’ailleurs été élu « Meilleur album de l’année » lors des Victoires du Rock et du Metal).

Ne pouvant toujours pas monter sur scène pour défendre cet album, et pour nous aider à prendre notre mal en patience, Tagada Jones dévoile aujourd’hui un 4e clip sur le titre « Elle ne voulait pas (feat. Didier Wampas) ». Toujours à la recherche de nouveauté, le groupe propose cette fois un clip en animation reprenant les codes de South Park et signé Eric Cesbron.