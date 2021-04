SCARLEAN à l’affiche du prochain Slay At Home, le vendredi 23 avril

Communiqué: SLAY AT HOME est un événement virtuel mensuel et mondial organisé par le média américain Metal Injection en soutien aux artistes pendant la crise sanitaire. Il s’agit d’un festival en streaming 100% gratuit qui diffuse des performances live de groupes Metal via un lien YouTube disponible ci-dessous

La prochaine édition de ce festival aura lieu Vendredi 23 avril à 21h et comprendra notamment une prestation live du groupe français SCARLEAN à ne pas manquer !

Figurent à l’affiche de l’édition du mois d’Avril :

SCARLEAN

Ghost Iris

Vintersea

Nevalra

Moonshade

Take Over And Destroy

Black Therapy

Fellahin Fall

Stonecutters

Thwart

Sarin

The Drowned God

Dead By Wednesday

The Sundial

Avec la participation des membres de :

Darkest Hour

Vital Remains

Deeds Of Flesh

Misery Index

Andy Gillion

Scale The Summit

Atheist

Scour

Et bien d’autres !

Événement Facebook ici : https://fb.me/e/26MuAojPk