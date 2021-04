PROTOGONOS dévoile une vidéo pour « Watch Them Burn »

Communiqué: Né en 2016 à Reims à l’initiative de Ben (guitare) et Jérémy (batterie), PROTOGONOS a vu son line-up se stabilisé en 2017 suite aux arrivées successives d’Aurélien (guitare), Nico (chant). En 2020, le groupe vit son premier changement de line-up avec le remplacement de Nick, à la basse et l’arrivée en 2017, de Thomas.

Dès ses débuts, le groupe s’est tout de suite atteler à composer sa musique et c’est dans cette dynamique qu’est paru son premier album EP « Ex Nihilo », sortile le 31 Décembre 2017.

EP qui aura permis au groupe de tourner et enrichir son expérience scénique et musicale pendant plus de 18 mois.

18 mois durant lesquels le travail de composition n’a pas été interrompu, préparant déjà ce qui était un objectif depuis 2017, un album plus abouti artistiquement et musicalement empreint d’une personnalité identifiable.

Faisant évoluer sa vision, intégrant des samples aux sonorités variées à tendance retro wave,PROTOGONOS a su mettre en place un style énergique, puissant et mélodique qu’il présente au travers de son premier album LP « From Chaos To Ashes“, sortie en Janvier 2020 chez M&O Music.

En 2021, et après une année chaotique pour tous, PROTOGONOS revient avec la volonté de se battre, et de présenter un contenu à la fois plus qualitatif, percutant et mature, au travers de nouveaux morceaux qui retiennent l’essence de sa musique et intégrent toujours plus de puissance et d’énergie.