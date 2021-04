Pourrait-il y avoir deux Hellfest en 2022 ?

C’est un sujet qui avait déjà fait parler de lui lorsque Ben Barbaud avait lâché l’hypothèse lors de la première annulation du Hellfest en 2020. L’hypothèse avait été assez vite écartée par l’organisation en expliquant qu’il s’agissait d’une blague et rien d’autre.

Toujours est-il que pour fêter son 15ème anniversaire, qui a d’ailleurs été repoussée une nouvelle fois aux 17,18 et 19 juin 2022, l’organisation cherche ou plutôt cherchait (?) quelque chose pour marquer le coup. Peut être aussi à cause de cette disette de deux années sans festival… Et aussi bien pour l’organisation que pour les festivaliers qui n’ont pas non plus de concert à se mettre sous la dent depuis Mars 2020.

Mais l’hypothèse vient de nouveau de refaire surface, puisque le très bien informé Zegut vient simplement de publier sur Facebook « Deux Hellfest en 2022 j’y crois !« . L’animateur radio et fin connaisseur de la scène française, a toujours eu vent d’informations bien avant tout le monde et il est extrêmement rare que les informations qu’il partage soient erronées.

Et c’est vrai que ça sonnerait bien deux Hellfest en 2022 ! Et que tous les fans seraient ravis pour avoir au moins la chance de pourvoir acheter un ticket après autant d’absence. Maintenant même si l’organisation de deux festivals est tout à fait possible, il faudra une nouvelle fois prendre en compte le contexte. Mais on peut être des plus positifs.

Normalement à la fin de l’Eté voir même d’ici la fin de l’année, avec les vaccins qui arrivent ou arriveront en masse, la population devraient atteindre l’immunité collective. Permettant ainsi de reprendre une activité normale. Et donc le redémarrage des activités culturelles et les concerts. De nombreux groupes seraient donc à la recherche de dates et même pour les têtes d’affiches. Ce qui donnerait donc potentiellement une longue liste de groupes disponibles et capables de remplir une affiche comme celle du Hellfest deux fois de suite.

Alors il n’y a plus qu’à attendre et espérer que tout aille bien d’ici la fin de l’Eté.

https://www.hellfest.fr/