P.O.D annonce 3 Live Streams à partir de Mai

Communiqué: P.O.D. débarque dans ton salon avec leur série de trois spectacles depuis le Petco Park de San Diego,

Le quatuor rock P.O.D., nommé à trois reprises aux Grammy® Awards, a annoncé Satellite over Southtown, une série de concerts en streaming célébrant le 20e anniversaire de leur album Satellite, triple disque de platine.

Depuis le Petco Park, dans leur ville natale de San Diego, en Californie, le groupe interprétera deux albums dans leur intégralité ainsi qu’une collection de faces B, de raretés et de succès pendant trois soirées :

« Satellite » le 13 mai,

« The Fundamental Elements of Southtown » le 27 mai

et B-Sides Rarities and Hits le 10 juin.

Tickets en vente : https://boxoffice.mandolin.com/pages/p-o-d