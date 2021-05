OCEANS vient de dévoiler le titre « Everything I Love Is Broken » avec en Guest Robb Flynn de MACHINE HEAD. Le titre est tiré du nouvel EP « We Are Not Okay ».

EP Track Listing:

01 – “We Are Not Okay” (feat. Andy Dörner of Caliban)

02 – “Everything I Love Is Broken” (feat. Robb Flynn of Machine Head)

03 – “Voices” (feat. Lena Scissorhands of Infected Rain)

04 – “Shark Tooth” (feat. Christoph Wieczorek of Annisokay)