Mudvayne, qui s’était mis en pause en 2010, vient officiellement d’annoncer son retour et a confirmé plusieurs dates aux US:

‘Inkcarceration Festival‘ (September 10th – 12th in Mansfield, OH)

‘Louder Than Life‘ (September 23rd – 26th in Louisville, KY)

‘Aftershock Festival‘ (October 07th – 10th in Sacramento, CA)

‘Welcome To Rockville‘ (November 11th – 14th in Daytona Beach, FL)