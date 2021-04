Le live de MOTORHEAD intitulé « Louder Than Noise.. Live in Berlin » sortira le 23 avril prochain via Silver Lining Music.

Plus d’infos: https://smarturl.it/MHLOUDERTHANNOISE

Le concert a été enregistré le 5 décembre 2012 à Berlin (Berlin Velodrome) devant 12000 fans. Regardez en un extrait avec « Rock It »: