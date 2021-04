IT CAME FROM BENEATH dévoile une vidéo pour « Hell Can’t Wait For Me »

IT CAME FROM BENEATH (Lyon) dévoile une vidéo pour le nouveau titre « Hell Can’t Wait For Me »







Biographie:

Formé en 2010, IT CAME FROM BENEATH (ICFB) est un groupe Deathcore de Lyon (France).

Depuis la sortie de leur premier EP, ICFB a sillonné les routes pour promouvoir sa musique avec passion et énergie à travers la France mais aussi 10 pays européens et en Russie.

En sortant l’EP « The Last Sun » en septembre 2015, ICFB a montré qu’il fallait compter sur lui sur la scène Française, Européenne et Internationale.

Au fil des années et des évolutions de son line-up, la musique d’ICFB a su s’imprégner d’influences metal, post-hardcore et hardcore pour aboutir à une formule deathcore très personnelle.

Le nouveau single Hell Can’t Wait For Me annonce la prochaine évolution du groupe avec l’apport d’arrangements orchestraux.