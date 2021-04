Incite qui sortira un nouvel EP d’ici la fin de l’année via Minus Head Records vient d’en dévoiler un extrait en vidéo avec le titre « Deadbeat » à découvrir ci-dessous. Le frontman du groupe Richie Cavalera a déclaré « Metalheads !!! Nous avons tous eu une année de merde, mais il est temps de se déchaîner! Notre nouveau single « Deadbeat » sort aujourd’hui, 20 Avril, avec une vidéo badass! Roulez et préparez-vous à tout brûler et à tout déchiqueter !!! »