Hellfest Corner présente: Metallian Sessions – Une soirée avec Shaarghot

Communiqué: Rejoignez-nous sur https://watchbeem.com/cowatch/metallian-sessions-une-soiree-avec-shaârghot

Venez intéragir en direct et posez vos questions au groupe, au réalisateur Teddy et à l’illustratrice Lyan du livre « Compendium »!

Nous dévoilerons les détails du prochain album et diffuserons en exclusivité des images du nouveau court-métrage « Black Wave » et du livre à paraître fin 2021/début 2022!

Sorti tout droit d’un univers dystopique où se mêlent le cyberpunk et le post-apocalyptique, le Shaârghot, créature délirante fruit d’une expérience ratée, sème le chaos dans la cité du Great Eye. Plus qu’un groupe de musique, Shaârghot est avant tout une histoire et un concept qui prend vie au travers de leurs concerts endiablés.

Des costumes post-apocalyptiques, un metal martial aussi dansant que percutant, des beats dancefloor où se mêlent des synthés acides et ravageurs, tels sont les ingrédients qui composent l’univers scénique du groupe.\par L’appétit du monstre semble sans fin, car après avoir ouvert à maintes reprises pour de nombreux artistes de renom comme MINISTRY // LITTLE BIG // PUNISH YOURSELF ou encore HOCICO, Shaârghot continue son ascension à grands coups de batte de baseball !

Après avoir blindé la scène « Temple » au Hellfest avec plus de 12 000 festivaliers enragés, deux sold-out parisiens, et fort d’une soixantaine d’incursions en France, en Belgique, aux Pays Bas, en Suisse et en Allemagne, Shaârghot et sa garde rapprochée préparent leur retour en force avec un nouveau clip qui promet de détroner les précédents !

Programme

20:50

Ouverture des portes

21:00

Bienvenue

21:05

On vous dit tout sur le prochain album!

21:20

Découvrez l’envers du décors du nouveau clip et court-métrage « Black Wave »

21:50

Discutez avec Lyan, l’illustratrice du livre Compendium

22:20

Posez toutes vos questions au groupe