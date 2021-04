Flotsam And Jetsam dévoile en vidéo son nouveau single

Flotsam And Jetsam dévoile en vidéo pour son nouveau single « Burn The Sky », tiré du 14ème album « Blood In The Water » et prévu pour le 4 juin via AFM Records.

« Blood In The Water » track listing:

01 – “Blood In The Water”

02 – “Burn The Sky”

03 – “Brace For Impact”

04 – “A Place To Die”

05 – “Walls”

06 – “Cry For The Dead”

07 – “Wicked Hour”

08 – “Too Many Lives”

09 – “Dragon”

10 – “Re-aggression”

11 – “Undone”

12 – “Seven Seconds ‘Til The End Of The World”