Enslaved et Intronaut reportent leur tournée européenne à 2022

La tournée d’Enslaved en compagnie d’Intronaut, Obsidian Kingdom et Crown vient d’être repoussée à 2022, ce qui semble de plus en plus logique vu la situation sanitaire cette année encore…

Voici les nouvelles dates incluant la France:

02/13 Berlin, GER – Hole44

02/14 Utrecht, NET – De Helling

02/16 Birmingham, UK – O2 Institute

02/17 Glasgow, UK – Classic Grand

02/18 Leeds, UK – Brudenell Social Club

02/19 London, UK – 229

02/21 Paris, FRA – La Machine

02/22 Toulouse, FRA – Le Metronum

02/23 Madrid, SPA – Caracol

02/24 Barcelona, SPA – Boveda

02/25 Lyon, FRA – CCO Villeurbanne

02/26 Aarau, SWI – Kiff

02/28 Munich, GER – Backstage Halle

03/01 Stuttgart, GER – Wizemann

03/02 Cologne, GER – Luxor

03/03 Frankfurt, GER – Das Bett

03/04 Hamburg, GER – Uebel & Gefahrlich

03/05 Leipzig, GER – Hellraiser