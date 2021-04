DEFICIENCY, nouveau Studio Report sur les guitares

Communiqué: Comment sont enregistrées les guitares en 2021 pour un album de Metal ?

DEFICIENCY (Melodic Thrash Metal) vous ouvre les portes du studio dans l’intimité de l’enregistrement de son nouvel album. Episode 2 de la série « Everything You Want To Know » : les prises de son et la production des GUITARES.

Le groupe répond à toutes vos questions, dévoile de nouveaux extraits de l’album et partage des moments inédits dans cette nouvelle vidéo ! ENJOY !

Studio report du Dome Studio, Boundless Prod Studio, et Home Studio (France) où nous avons enregistré les guitares pour le nouvel album.

0:00​ Welcome To DOME STUDIO

0:12​ Ouverture

0:59​ Introduction

1:37​ Random Footage

2:02​ Question #1 How Do We Record The Guitar Sound

3:20​ The Cab Set Up

3:45​ Question #2 Reamping ?

5:09​ Kemper Profiling

5:47​ Kick Sample ?

6:20​ The Headamps And The Signals

8:20​ Tracking Some Riff

8:40​ The « Pooh » Mission

9:17​ Question #3 Endorsements ? 1

1:40​ The Microphone Set Up

12:57​ Question#4 The Food In Studio

13:46​ Question #5 The Recording Outside The Studio And Special Guests ?

14:13​ Welcome Home !

15:13​ The Guitars We Use

16:35​ BOUNDLESS PRODUCTIONS Studio – The Final Touch (Guitar Sound)

19:33​ The Food – Bonus –

19:56​ Outro